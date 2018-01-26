В Пензе стартует школьный этап конкурса «Живая классика»

В Пензе 1 февраля начнется школьный этап конкурса «Живая классика» (6+). Осталось всего несколько дней, чтобы подать заявку на участие.

К участию приглашают учеников 5−11 классов в возрасте от 10 до 17 лет, они будут читать вслух отрывки из любимых прозаических произведений, которые не входят в школьную программу.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый из них — школьный, он начнется в феврале. Его организацией занимаются учителя и библиотекари. Они могут помочь участникам с выбором книги.



Президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова рекомендует школьникам спросить себя перед поиском отрывка для конкурса: «О чем должна быть эта книга? Какие темы и проблемы сейчас волнуют именно меня? Если бы я мог сам выбрать любого собеседника из всех людей, которые когда-либо жили на свете и задать ему любой вопрос, то какой бы вопрос я задал?»

«Цель конкурса — создать детское читательское сообщество. Это глобальная цель, к которой мы идем маленькими шажками, создавая детские литературные лагеря, организовывая встречи выпускников конкурса, клубы для участников «Живой классики», детскую редакцию и другие активности, которые объединяют детей», — сказала она.

Одним из первых проект поддержал заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев. В 2018 конкурс проходит уже в седьмой раз. Он стал лауреатом трех крупных премий, а в 2017 году фонд «Живая классика» получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Ежегодно с отрывками из любимых произведений выступают более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, Министерства культуры РФ.

Ежегодно среди членов жюри присутствуют известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В разные годы в жюри «Живой классики» были режиссеры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актеры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева и многие другие.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте. Заявки принимаются до 1 февраля.

Подробная инструкция для участников и организаторов «Живой классики», включая основные изменения в положении конкурса 2018 года: https://youtu.be/k1R9-Vu-Ga0