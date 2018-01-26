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Россияне стали чаще привозить вирусы из-за границы

26 января в 10:38 172 просмотра
, пересекающих границу, сообщают «Известия».

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Роспотребнадзор зафиксировал рост числа инфицированных россиян, пересекающих границу, сообщают «Известия».

В 2017 году количество зараженных туристов, вернувшихся в Россию из других стран, выросло в три раза по сравнению с 2014-м. За год Роспотребнадзор обнаружил 3000 инфицированных различными вирусами.

В 2018 году в мире особенно актуальными остаются угрозы таких заболеваний, как холера, малярия, чума, желтая лихорадка, лихорадки Зика, Денге, Марбург, Ласса, Рифт-Валли и Эбола, менингококкoвая инфекция.

В основном, инфекции туристы привозят Таиланда, Вьетнама, Индии, Доминиканы, Шри-Ланки, Мальдивов и Китая.

При распространении заболевания в каком-либо государстве ведомство приступает к проверкам рейсов, например, измеряет прибывшим температуру с помощью тепловизора. Если на борту самолета находят человека с признаками заражения, то сотрудники Роспотребнадзора вместе с бригадой скорой помощи поднимаются на борт и обследуют всех пассажиров.


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