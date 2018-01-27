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В Иссе пьяный водитель оскорбил полицейского, его судьбу решит суд

26 января в 14:13 464 просмотра

В Бессоновском районе Пензенской области мужчина предстанет перед судом по делу об оскорблении представителя власти.

Согласно материалам дела, в районном поселке Исса 30-летний мужчина сел за руль «Лады Приоры» в нетрезвом виде. Он решил заехать на заправку, где поругался с кассиром, женщина вызвала полицию.

Прибывший на место инспектор ДПС, увидев, что водитель пьян, забрал его в отделение полиции для составления протокола. Однако мужчина был крайне возмущен тем, что его задержали, и выкрикивал нецензурные выражения. Сотрудник полиции потребовал прекратить ругаться, тогда мужчина публично оскорбил его, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.


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