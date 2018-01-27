В Пензе завершается срок подачи заявления на участие в ЕГЭ

Срок подачи заявления на участие в итоговой аттестации выпускников 11 классов 2018 года завершается 1 февраля.

В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым школьник планирует сдавать ЕГЭ. Обязательные — русский язык и математика. Остальные сдаются по выбору. Они необходимы, в первую очередь, тем, кто хочет продолжить обучение в вузе.

Выпускники школ 2018 года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет подают заявление в региональный центр обработки информации по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 40, сообщает пресс-служба регионального минобра.

Заявления подаются на основании паспорта выпускника, или их родителями на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.