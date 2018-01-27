Пензенец похвастался своим выходом из аварийной ситуации. ВИДЕО

В Сети появилось видео (0+), на котором пензенский автолюбитель едва не попал в ДТП из-за того, что ему не уступили дорогу.

Пользователь Александр разместил на видехостинге YouTube запись с камеры видеорегистратора. По его словам, он сумел избежать аварии. Инцидент произошел на проспекте Строителей.

Мужчина обвиняет в несоблюдении Правил дорожного движения водителей «ГАЗели» и «Лады». Отметим, что на легковушке наклеена буква «У», возможно, за рулем — курсант.

«Две машины выезжают со второстепенной дороги, не пропустив тех, кто едет по главной», — написал автор ролика.

На кадрах видно, как хозяин машины с регистратором не сбавил скорости и, чтобы не столкнуться с автомобилями, протиснулся между ними.