Вам будет интересно
Наши новости
Пензячка стала победительницей конкурса «Татьяны Поволжья»
В Пензе парень убегал от преследователей и попал под машину — соцсети
В Пензе многотонные машины попали в массовую аварию. ФОТО
В Пензе на подъеме застрял многотонный тягач. ВИДЕО
Коммунальщик промчался с горы на ул. Бекешской. ВИДЕО
Из-за лихого маневра маршрутчика иномарка влетела в столб — пензенец
Пензенец сообщил о пробке в центре города из-за аварии
На дорогах Пензы появился грузовик с шуточной надписью
Пензячка показала жуткие фото из больницы. Что ответили в медучреждении?
Пензенские школьники сняли свою пародию на Satisfaction — соцсети

Пензенец похвастался своим выходом из аварийной ситуации. ВИДЕО

26 января в 14:56 584 просмотра
(0+), на котором пензенский автолюбитель едва не попал в ДТП из-за того, что ему не уступили дорогу.

" data-title="Пензенец похвастался своим выходом из аварийной ситуации. ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день">

В Сети появилось видео (0+), на котором пензенский автолюбитель едва не попал в ДТП из-за того, что ему не уступили дорогу.

Пользователь Александр разместил на видехостинге YouTube запись с камеры видеорегистратора. По его словам, он сумел избежать аварии. Инцидент произошел на проспекте Строителей.

Мужчина обвиняет в несоблюдении Правил дорожного движения водителей «ГАЗели» и «Лады». Отметим, что на легковушке наклеена буква «У», возможно, за рулем — курсант.

«Две машины выезжают со второстепенной дороги, не пропустив тех, кто едет по главной», — написал автор ролика.

На кадрах видно, как хозяин машины с регистратором не сбавил скорости и, чтобы не столкнуться с автомобилями, протиснулся между ними.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=Q9ZH-KBIvyA

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60