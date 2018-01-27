Жительница Спутника поделилась впечатлениями от ЖК «Лазурный»

Жилой комплекс «Лазурный» расположен на берегу озера, в двух шагах от набережной, тропы здоровья, парка аттракционов, детского сада и дворца водного спорта.



Причин расширения несколько. В семье родился ребенок, а значит, нужно было найти такое место, где малышу будет обеспечено спокойное и безопасное детство. В «Лазурном» безопасности уделено огромное внимание: закрытая территория, куда не могут попасть посторонние, видеонаблюдение, большая часть парковки вынесена за пределы двора.



Отдельно Татьяна Сафронова отметила близость фонтана, набережной и тропы здоровья. Здесь можно полноценно отдохнуть и детям, и взрослым. Зимой, например, семья с удовольствием ходит на каток и горки.



«Все — в шаговой доступности. Не нужно выезжать в центр и другие районы. Можно погулять, получить массу удовольствия, хорошего настроения и вернуться домой», — отметила Татьяна Сафронова.



Жилой комплекс «Лазурный» по праву считается жемчужиной Города Спутника. Собственный фонтан, топиарий, игровые площадки для детей разного возраста, уличные тренажеры — такие элементы можно встретить в жилых комплексах бизнес-класса. А здесь — уровень «бизнес», а цена — «комфорт-плюс».



К тому же сейчас на квартиры в «Лазурном» распространяется акция «20 лет успеха». А значит, купить здесь жилье можно со скидкой до 5 000 рублей за квадратный метр.



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