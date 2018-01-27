Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе запретили вешать рекламу на окна зданий
Пензенцев попросили сообщать о массовых заболеваниях детей
В Екатеринбурге борются с нелегальными ледовыми переправами
Пензенцы могут сделать криоконсервацию для ЭКО по полису ОМС
В Пензенской области — большая потребность в тротуарной плитке и бордюрах
В Пензенской области расширят возможности бесплатной юрпомощи
В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги работы за год
В Пензе пенсионер через суд вернул квартиру в собственность
В Пензенской области проведут диагностику мостов и путепроводов
В Пензе на несколько часов ограничат движение автомобилей

Жительница Спутника поделилась впечатлениями от ЖК «Лазурный»

26 января в 15:35 546 просмотров
Городе Спутнике. Пришло время расширяться, и супруги выбрали ЖК «Лазурный».

" data-title="Жительница Спутника поделилась впечатлениями от ЖК «Лазурный» — Пенза-пресс, рунет за день">

Семья Сафроновых несколько лет жила в Городе Спутнике. Пришло время расширяться, и супруги выбрали ЖК «Лазурный».

Жилой комплекс «Лазурный» расположен на берегу озера, в двух шагах от набережной, тропы здоровья, парка аттракционов, детского сада и дворца водного спорта.

Причин расширения несколько. В семье родился ребенок, а значит, нужно было найти такое место, где малышу будет обеспечено спокойное и безопасное детство. В «Лазурном» безопасности уделено огромное внимание: закрытая территория, куда не могут попасть посторонние, видеонаблюдение, большая часть парковки вынесена за пределы двора.

Отдельно Татьяна Сафронова отметила близость фонтана, набережной и тропы здоровья. Здесь можно полноценно отдохнуть и детям, и взрослым. Зимой, например, семья с удовольствием ходит на каток и горки.

«Все — в шаговой доступности. Не нужно выезжать в центр и другие районы. Можно погулять, получить массу удовольствия, хорошего настроения и вернуться домой», — отметила Татьяна Сафронова.

Жилой комплекс «Лазурный» по праву считается жемчужиной Города Спутника. Собственный фонтан, топиарий, игровые площадки для детей разного возраста, уличные тренажеры — такие элементы можно встретить в жилых комплексах бизнес-класса. А здесь — уровень «бизнес», а цена — «комфорт-плюс».

К тому же сейчас на квартиры в «Лазурном» распространяется акция «20 лет успеха». А значит, купить здесь жилье можно со скидкой до 5 000 рублей за квадратный метр.

Количество квартир, которые продаются по указанным условиям, ограниченно. Звоните в офисы продаж по телефону: 28−28−28, приходите по адресам: улица Радужная, 1, Московская, 107, и проспект Строителей, 82, заходите на сайт и покупайте квартиру своей мечты на максимально выгодных условиях.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60