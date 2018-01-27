В Пензенской области проведут диагностику мостов и путепроводов

26 января в Пензенской области состоялось совещание, на котором обсудили итоги дорожного строительства в регионе за 2017 год и планы работы на 2018-й.

«В 2017 году на строительство и реконструкцию дорог Пензенского региона была выделена рекордная сумма. Объем средств дорожного фонда области составил 5 миллиардов 610 миллионов рублей. Эти деньги позволили нам провести масштабные работы по восстановлению дорожного полотна. В надлежащий вид приведено более 600 километров автодорог.

Меня как губернатора радует, что над этим трудились пензенские компании, которые боролись за качество работ и справились с поставленными задачами на достойном уровне. Это не только моя оценка, это мнение автолюбителей, которые отмечают хорошее состояние наших трасс», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор Пензенской области также напомнил, что успехи Пензенской области в сфере дорожного строительства отмечены на федеральном уровне. По итогам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» регион занял второе место в рейтинге Министерства транспорта России, сообщает пресс-центр облправительства.

«Это говорит о том, что наши дорожники умеют работать на результат. Сейчас главное — не останавливаться на достигнутом, не сбавлять темп, видеть перспективу, приобретать новую технику и материалы.

Важно — не затягивать с разработкой проектно-сметной документации. Учитывайте, что весна может быть ранней, и в апреле уже нужно будет начинать ямочный ремонт и готовится к основному объему работ. В 2018 году в Пензенской области планируется отремонтировать 500 километров дорожного полотна. Насколько своевременно будет подготовлена проектно-сметная документация — настолько быстро и качественно мы сумеем выполнить эту задачу.

Я требую, чтобы вы подробно вникали в разрабатываемые проекты. Вникайте в технические характеристики объектов, наверняка вы знаете, где в конкретном населенном пункте не хватает тротуаров, пешеходных дорожек и переходов. Это касается не только областного и районных центров, но и дальних сел Пензенской области. Чтобы не сбивали людей, чтобы снижалось число ДТП, нужно вести эту работу», — отметил он.

Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образования провести в населенных пунктах диагностику мостов и путепроводов, а также подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию этих объектов.