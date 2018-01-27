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Ученые нашли в океане опасный вирус

26 января в 16:23 350 просмотров
, который пока убивает только бактерии, но через какое-то время может добраться и до животных, сообщает Life.ru.

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Ученые обнаружили на дне океана вирус, который пока убивает только бактерии, но через какое-то время может добраться и до животных, сообщает Life.ru.

Новый вирус, по словам исследователей, представляет собой «большое темное пятно», однозначного ответа о его структуре и способностях они дать не могут. Известно лишь, что новый вирус, названный «Autolykiviridae», имеет короткий геном — всего 10 тысяч нуклеотидов. Также выяснилось, что вирус способен убивать до 40% всех бактерий.

Теперь ученые пытаются выяснить, где еще может быть распространен новый вирус и может ли он быть опасен для людей и животных. Исследователи считают, что такие находки могут играть значительную роль в экосистеме морей и океанов — всего в одном миллилитре морской воды может содержаться до 10 миллионов различных вирусов.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD-1903318/

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