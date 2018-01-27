Ученые нашли в океане опасный вирус

Ученые обнаружили на дне океана вирус, который пока убивает только бактерии, но через какое-то время может добраться и до животных, сообщает Life.ru.

Новый вирус, по словам исследователей, представляет собой «большое темное пятно», однозначного ответа о его структуре и способностях они дать не могут. Известно лишь, что новый вирус, названный «Autolykiviridae», имеет короткий геном — всего 10 тысяч нуклеотидов. Также выяснилось, что вирус способен убивать до 40% всех бактерий.

Теперь ученые пытаются выяснить, где еще может быть распространен новый вирус и может ли он быть опасен для людей и животных. Исследователи считают, что такие находки могут играть значительную роль в экосистеме морей и океанов — всего в одном миллилитре морской воды может содержаться до 10 миллионов различных вирусов.