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В Пензе пенсионер через суд вернул квартиру в собственность

26 января в 16:37 522 просмотра

Пожилой пензенец обратился в суд с просьбой о расторжении договора его пожизненного содержания.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Пензы, 80-летний мужчина в силу возраста нуждался уходе, поэтому он заключил договор с женщиной о пожизненном содержании с иждивением. Квартира при этом перешла в собственность пензячки.

Однако, по словам мужчины, условия должным образом не осуществлялись. Женщина не смогла представить суду доказательства того, что ежемесячно обеспечивала пенсионера питанием, одеждой, лекарствами. Также она несвоевременно платила коммунальные услуги.

Кроме того, она не обеспечила право пожилого мужчины на постоянное проживание в квартире. Были и другие нарушения договора.

По решению суда договор был расторгнут.


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