В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги работы за год

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона — ООО «ТНС энерго Пенза» в 2017 году в полном объеме исполнил финансовые обязательства перед поставщиками на оптовом рынке, а также перед сетевыми организациями. Кроме того, компания произвела полную оплату услуг по передаче электрической энергии.

«ТНС энерго Пенза» обеспечило бесперебойные поставки электроэнергии потребителям. Объем полезного отпуска в 2017 году составил порядка 2,99 миллиардов кВт. ч и увеличился по сравнению с 2016 годом на 10,4 миллионов кВт. ч.

Кроме того, у «ТНС энерго Пенза» выросло число абонентов. За 12 месяцев 2017 года число физических лиц увеличилось на 35192 (+ 6,1%) и составило 608 232 человек, количество обслуживаемых юридических лиц достигло 16 642 (+ 3,3%).



Дебиторская задолженность по собственным потребителям по итогам прошедшего года составила 1,1 миллиардов рублей. Для повышения платежной дисциплины потребителей компания активно проводит работу по взысканию задолженности в судебном порядке. За 2017 год неплательщикам было предъявлено 5 098 исковых заявлений на 640,9 миллионов рублей.



«Своевременное внесение платежей на оптовый рынок и в адрес сетевых компаний является прямой обязанностью гарантирующего поставщика. В то же время, обязанностью потребителей является своевременная и полная оплата потребленного ресурса. Высокая степень ответственности и строгое соблюдение обязательств сторонами — залог качественного надежного энергоснабжения жителей и предприятий всего региона», — подчеркнул управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.