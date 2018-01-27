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Пензенцы могут сделать криоконсервацию для ЭКО по полису ОМС

26 января в 17:19 408 просмотров
(ЭКО).

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Пензенцам по полису ОМС доступно проведение дорогостоящей процедуры в области вспомогательных репродуктивных технологий — экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Методики проведения ЭКО с каждым годом совершенствуются, расширяется спектр дополнительных услуг, которые помогают парам стать родителями. Начиная с 1 января 2018 года, за счет средств ОМС при проведении процедуры ЭКО предусмотрено осуществление заморозки эмбрионов и размораживание крионконсервированных эмбрионов с последующим использованием. Однако их хранение в ОМС не входит.

Сейчас женщины могут провести процедуру ЭКО бесплатно не только в медицинских организациях Пензенской области, но в и клиниках, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, работающих в системе ОМС. В 2018 году процедуру ЭКО будут проводить восемь медорганизаций, шесть из которых расположены за пределами Пензенской области.

В 2017 году за счет средств обязательного медицинского страхования процедуру ЭКО провели 821 женщине, в результате чего на учет по беременности в 2017 году встали 164 женщины.


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