Как отмечает пресс-центр облправительства, предприятие открылось в 2016 году, инвестиционная стоимость проекта по производству вибропрессованной бетонной продукции — 130 млн рублей. В декабре 2017-го введена заработала автоматическая линия по производству мелкоштучных бетонных изделий.

«Мы делаем дорожные бордюры, тротуарную плитку и стеновые блоки. Работаем на основе песка и цемента, добавляя мелкофракционный щебень, завезенный с Урала. Это повышает износостойкость продукции. Несколько контрактов на поставки уже заключено, но нам хотелось бы наращивать объемы», — рассказал директор предприятия Денис Мишин.

«В этом году в Пензенской области запланированы масштабные работы по благоустройству и дорожному строительству, есть большая потребность в тротуарной плитке и бордюрном камне», — сообщил глава регионального минстроя Александр Гришаев.

Губернатор подчеркнул, что завоевать рынок можно только качеством продукции.

«Если товар пензенского производства не будет уступать аналогам, произведенным в других регионах, местные организации будут охотно закупать его в родной области, поскольку это позволит сократить расходы на транспортировку и, в конечном итоге, снизить затраты. Я — за то, чтобы использовать продукцию, произведенную в Пензенском регионе, но при этом ее качество не должно вызывать нареканий. Заявляйтесь на торги, если ваша продукция соответствует всем предъявляемым нормативным требованиям, она будет пользоваться спросом», — заверил он.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе подчеркнул, что предприятие имеет большой потенциал, ведь производство позволяет моделировать различные цветовые решения тротуарной плитки.

«Нужно обратить особое внимание на организацию пешеходных дорожек. В 2017 году мы сделали первые шаги в этом направлении, в 2018-м будем двигаться дальше. Люди не должны ходить по обочинам дороги, подвергая свою жизнь опасности. Главы районов не должны утверждать проектно-сметную документацию на ремонт и строительство дорог, если там не предусмотрены пешеходные дорожки или тротуары», — добавил Иван Белозерцев.