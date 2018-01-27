Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Science Alert.

Специалисты проводили исследования на военных базах американских штатов. Они выяснили, что в семьях, в которых старшие страдают избыточной массой тела, дети также имеют склонность к ожирению. Кроме того, жалобы на большой вес наблюдались на военных объектах, где этим недугом страдает персонал.

При этом ученые уточняют, что на избыточный вес, несомненно, влияют множество факторов, в том числе — курение и наследственная предрасположенность.

Однако исследователи предложили и более простое объяснение: активное употребление фастфуда и небольшая физическая нагрузка членов семей американских военнослужащих.