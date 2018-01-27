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Ожирением можно заразиться — ученые

26 января в 17:15 208 просмотров
, что в некоторых случаях ожирение имеет признаки инфекционного заболевания.

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Американские ученые считают, что в некоторых случаях ожирение имеет признаки инфекционного заболевания.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Science Alert.

Специалисты проводили исследования на военных базах американских штатов. Они выяснили, что в семьях, в которых старшие страдают избыточной массой тела, дети также имеют склонность к ожирению. Кроме того, жалобы на большой вес наблюдались на военных объектах, где этим недугом страдает персонал.

При этом ученые уточняют, что на избыточный вес, несомненно, влияют множество факторов, в том числе — курение и наследственная предрасположенность.

Однако исследователи предложили и более простое объяснение: активное употребление фастфуда и небольшая физическая нагрузка членов семей американских военнослужащих.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1-1239200/

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