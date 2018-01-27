В Пензенской области расширят возможности бесплатной юрпомощи

В Пензенской области планируют внести изменения в порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Их рассмотрят 30 января на внеочередной сессии регионального ЗакСобра, которая собирается по инициативе губернатора.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что услугами «Государственного юридического бюро Пензенской области» смогут воспользоваться также родители детей до трех лет по вопросам нарушения прав, предусмотренных трудовым законодательством. Кроме того, юрпомощь окажут ВИЧ-инфицированным, которым не исполнилось 18 лет, и их законным представителям.

«Также предлагается представлять принятый действующим законодательством перечень категорий граждан в судах, государственных и муниципальных органах […], если они являются истцами», — отмечается в документе.

В суде их будут представлять в вопросах, связанных с назначением пособий и пенсий, включением периодов трудовой деятельности в общий трудовой стаж.

«Кроме того, предлагается изменение срока обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы за оказанием бесплатной юридической помощи c трех до шести месяцев», — указано в пояснительной записке.