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В Пензенской области расширят возможности бесплатной юрпомощи

26 января в 17:06 320 просмотров
, которая собирается по инициативе губернатора.

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В Пензенской области планируют внести изменения в порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Их рассмотрят 30 января на внеочередной сессии регионального ЗакСобра, которая собирается по инициативе губернатора.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что услугами «Государственного юридического бюро Пензенской области» смогут воспользоваться также родители детей до трех лет по вопросам нарушения прав, предусмотренных трудовым законодательством. Кроме того, юрпомощь окажут ВИЧ-инфицированным, которым не исполнилось 18 лет, и их законным представителям.

«Также предлагается представлять принятый действующим законодательством перечень категорий граждан в судах, государственных и муниципальных органах […], если они являются истцами», — отмечается в документе.

В суде их будут представлять в вопросах, связанных с назначением пособий и пенсий, включением периодов трудовой деятельности в общий трудовой стаж.

«Кроме того, предлагается изменение срока обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы за оказанием бесплатной юридической помощи c трех до шести месяцев», — указано в пояснительной записке.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-2388500/

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