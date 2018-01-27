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Пензенцев попросили сообщать о массовых заболеваниях детей

26 января в 17:59 354 просмотра
«горячие линии» по гриппу и ОРВИ (18+).

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Министерство образования Пензенской области и Роспотребнадзор открыли «горячие линии» по гриппу и ОРВИ (18+).

Пресс-служба регионального минобра напоминает родителям о важности профилактических мероприятий, а также просит воздержаться от посещения занятий в школах и детских садах при появлении следующих симптомов гриппоподобного заболевания: повышения температуры тела, головной боли, боли в горле, насморка, кашля, рвоты, жидкого стула.

«Обо всех групповых заболеваниях и фактах объявления карантина в школах и детских садах в течение трех часов просим сообщать по телефонам «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Пензенской области: 66−09−48 и 8−800−707−64−22, а также по телефонам министерства образования: 56−44−89, 55−37−54, 55−30−92», — сообщает пресс-служба ведомства.


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