В Екатеринбурге борются с нелегальными ледовыми переправами

Как сообщает «Свердловское областное телевидение», были найдены четыре нелегальные переправы: на реке Сосьве у поселка Маслово Ивдельского ГО и села Андриановичи Серовского ГО, на реке Реж в Режевском ГО и реке Туре у поселка Усть-Салда Верхотурского ГО.

Теперь администрации муниципалитетов должны в течение нескольких дней ликвидировать эти несанкционированные выезды, засыпать пути к переправам и установить предупреждающие аншлаги.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что мониторинг ледовой обстановки в области будет продолжен.