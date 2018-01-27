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В Екатеринбурге борются с нелегальными ледовыми переправами

26 января в 17:43 238 просмотров

Сотрудники свердловского управления МЧС при помощи вертолета Ми-8 проверили северные территории на наличие несанкционированных ледовых переправ.

Как сообщает «Свердловское областное телевидение», были найдены четыре нелегальные переправы: на реке Сосьве у поселка Маслово Ивдельского ГО и села Андриановичи Серовского ГО, на реке Реж в Режевском ГО и реке Туре у поселка Усть-Салда Верхотурского ГО.

Теперь администрации муниципалитетов должны в течение нескольких дней ликвидировать эти несанкционированные выезды, засыпать пути к переправам и установить предупреждающие аншлаги.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что мониторинг ледовой обстановки в области будет продолжен.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/185/800_600_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/185725a9350b31309b48de6a25112ca2.JPG

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