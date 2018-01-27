В Пензе запретили вешать рекламу на окна зданий (видео)

На самых заполненных рекламой улицах сейчас проходят рейды. Ее оценивают по новым стандартам. С начала 2018 года в городе начала действовать концепция оформления Пензы. Среди жестких требований — запрет любой рекламы на окнах даже нежилых домов.

Наглядно показывать, что выбивается из действующей концепции оформления города и правил благоустройства, судя по всему, можно часами. Экскурсия по незаконным рекламным вывескам на пензенских зданиях могла бы стать одной из самых географически объемных и насыщенных.

Новая концепция оформления Пензы ограничивает рекламу на фасадах жилых домов. Исключение — лишь для конструкций между первым и вторым этажами непосредственно над нежилым помещением. Более строгие требования к зданиям, которые формируют облик города. Так, если дом построен раньше 1959 года, или стоит в границах исторического ядра Пензы, на нем больше не появится реклама в виде фоновых и динамических конструкций, а также световых коробов. Чтобы исправить ситуацию хозяину отвели 14 дней в случае, если баннер информационный, 30 — если рекламный. Далее кардинальные меры — демонтаж.

«Баннер расположен справа от входной группы и имеет высоту в один метр, а по правилам размещения рекламных конструкций, они не должны превышать ста сантиметров. С левой стороны большой баннер расположен выше перекрытия первого и второго этажей, что также противоречит правилам размещения», — на примере объяснил начальник отдела размещения рекламных и информационных конструкций рекламной службы Пензы Владимир Подлеснов.

В список запрещенной также вошла незарегистрированная реклама, то есть та, которую не согласовали с мэрией и за которую не уплатили государственную пошлину. Ежедневно специалисты находят десятки нарушений. Любители городских пейзажей теперь не исключают, что конкретные параметры наружной рекламы помогут сделать облик Пензы чище, а пространство свободнее, сообщает телеканал «Экспресс».