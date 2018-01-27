62 пензенцам компенсировали расходы на отопление

В Пензе перечислили деньги за январь 2018 года на выплату компенсации расходов на оплату отопления. Средства на это выделены из городского бюджета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, деньги получили 62 человека, общая сумма перечислений — 57,04 тыс. руб. Средний размер выплаты составил 920,04 руб.

Напомним, право на компенсацию имеют те, кто живет в одно- и двухэтажных многоквартирных (блокированных) домах, отапливаемых теплоснабжающими организациями, чей тариф превышает средневзвешенный (1690,27 за 1Гкал с учетом НДС). Такие люди должны быть либо собственниками помещений, либо нанимателями жилых помещений государственного или муниципального жилищных фондов.