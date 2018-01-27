Вам будет интересно
Наши новости
Кувайцев: Блокада Ленинграда — героическая и трагическая страница в истории
В Пензе восстанавливают благоустройство после прорыва на теплосети
Погода в Пензе на 27 января
Гороскоп для пензенцев на 27 января
В Пензе запретили вешать рекламу на окна зданий
Пензенцев попросили сообщать о массовых заболеваниях детей
В Екатеринбурге борются с нелегальными ледовыми переправами
Пензенцы могут сделать криоконсервацию для ЭКО по полису ОМС
В Пензенской области — большая потребность в тротуарной плитке и бордюрах
В Пензенской области расширят возможности бесплатной юрпомощи

62 пензенцам компенсировали расходы на отопление

27 января в 09:18 270 просмотров

В Пензе перечислили деньги за январь 2018 года на выплату компенсации расходов на оплату отопления. Средства на это выделены из городского бюджета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, деньги получили 62 человека, общая сумма перечислений — 57,04 тыс. руб. Средний размер выплаты составил 920,04 руб.

Напомним, право на компенсацию имеют те, кто живет в одно- и двухэтажных многоквартирных (блокированных) домах, отапливаемых теплоснабжающими организациями, чей тариф превышает средневзвешенный (1690,27 за 1Гкал с учетом НДС). Такие люди должны быть либо собственниками помещений, либо нанимателями жилых помещений государственного или муниципального жилищных фондов.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60