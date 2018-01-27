В Пензе восстанавливают благоустройство после прорыва на теплосети

В Пензе завершают восстановительные работы на улице Советской, где ликвидировали прорыв на теплосети.

При ликвидации утечки на тепломагистрали МКП «Теплоснабжение г. Пензы» обустроило ограждение по периметру места аварии. В настоящее время порыв ликвидирован, завезена щебенка для восстановления дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации города.

«На данный момент необходимо обязать ресурсоснабжающую компанию освободить проезжую часть от ограждения, чтобы не создавать помехи автотранспорту. Организация должна принять все необходимые меры для приведения участка дороги и прилегающих территорий в нормативное состояние», — поручил департаменту ЖКХ мэр Виктор Кувайцев.

Благоустройство восстановят по зимней технологии с помощью литой асфальтобетонной смеси.