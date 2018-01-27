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В Пензе восстанавливают благоустройство после прорыва на теплосети

27 января в 09:43 324 просмотра
, где ликвидировали прорыв на теплосети.

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В Пензе завершают восстановительные работы на улице Советской, где ликвидировали прорыв на теплосети.

При ликвидации утечки на тепломагистрали МКП «Теплоснабжение г. Пензы» обустроило ограждение по периметру места аварии. В настоящее время порыв ликвидирован, завезена щебенка для восстановления дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации города.

«На данный момент необходимо обязать ресурсоснабжающую компанию освободить проезжую часть от ограждения, чтобы не создавать помехи автотранспорту. Организация должна принять все необходимые меры для приведения участка дороги и прилегающих территорий в нормативное состояние», — поручил департаменту ЖКХ мэр Виктор Кувайцев.

Благоустройство восстановят по зимней технологии с помощью литой асфальтобетонной смеси.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasporyadilsya_zavershit_vosstanovitelnye_raboty_na_ulitse_sovetskoy/

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