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Кувайцев: Блокада Ленинграда — героическая и трагическая страница в истории

27 января в 10:39 204 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился к горожанам в связи с годовщиной снятия блокады Ленинграда.

«В череде знаменательных дат годовщина полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады занимает особое место. Эта героическая и трагическая страница в истории нашей страны навсегда останется ярким символом мужества, стойкости, несгибаемого духа нашего народа.

Мы бережно храним память о беспримерном подвиге коренных жителей Ленинграда и тех, кто встал на оборону легендарного города. В рядах советских войск доблестно сражались и наши земляки.

Сегодня в Пензе проживает 51 человек, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», четыре — медалью «За оборону Ленинграда».

Безмерна наша благодарность ветеранам за подлинный патриотизм, Великую Победу, свободу и могущество России! В этот памятный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни благополучия, уверенности в завтрашнем дне, добра и счастья!» — говорится в обращении.


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