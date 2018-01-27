РЕН ТВ расскажет, в чем опасность селфи

Селфи — вовсе не такая безобидная привычка, как кажется на первый взгляд. Ежегодно «самофотографирование» уносит жизни тысяч людей по всему миру. «Засекреченные списки» (16+) выяснили, чем опасно снимать самого себя на камеру

Недавно пара браконьеров погибла в африканской саванне, пытаясь сделать селфи с убитым львом. Со спины на людей напал второй хищник. А минувшим летом две девушки в Чехословакии попали в смертельную аварию, пытаясь одновременно вести машину и снимать видео. Почему такие «смертельные ролики» появляются в сети?

Российского режиссера и продюсера Арсения Гончукова это не удивляет.

«Если я захотел умереть и рассказать об этом всем своим подписчикам, ну, почему нет. В конце концов, моя смерть — это мое личное право», — комментирует он.

Любители красивых кадров постоянно рискуют жизнью, взбираясь на высотки, совершая рискованные трюки и теряя бдительность, находясь рядом с дикими животными. Глядя прямо в камеру, «жертвы селфи» не обращают внимания ни на что вокруг, в том числе и на смертельные опасности.

«Люди ищут острых ощущений, когда они не удовлетворены своей жизнью. И ты начинаешь максимально поднимать вот эту шкалу волнения, адреналина, где возможно», — говорит психолог Валерия Кумпф.

Шокирующие примеры «смертельных селфи», а также другие пугающие видео со всего мира покажут «Засекреченные списки» на РЕН ТВ в новом выпуске «Самые страшные».

Зачем люди уродуют себя десятками пластических операций?

Где живут человек-волк и человек-шахматная доска?

Насколько опасны обычные карусели и «водяные горки»?

Как люди с пугающей внешностью могут добиться успеха?

Какие животные считаются самыми страшными на Земле?

Кто проводит самые кровавые обряды?

И для чего выпускают игрушки и мультфильмы, способные напугать до смерти?

Смотрите в субботу в «Засекреченных списках». «Самые страшные» — 27 января, в 19.00 на РЕН ТВ.