На ремонт спортзала в Богословке выделят полмиллиона рублей

В ходе визита в Богословку губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился выделить 500 тысяч рублей на ремонт спортзала в местной школе. Глава региона поручил провести работы до начала нового учебного года.

«Готовьте проектно-сметную документацию, проходите экспертизу. Я выделю полмиллиона рублей на ремонт спортзала, помещение этого требует», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр облправительства.

Ранее по областной программе ремонта школ в спортзале отремонтировали крышу, а в коридорах учебного заведения поменяли окна.

Пообщался губернатор и с учениками школы.

«Вы почти все занимаетесь спортом и это прекрасно, но, к сожалению, не все из вас еще умеют плавать. Это очень важное умение, плавать надо учиться», — обратился Иван Белозерцев к шестиклассникам и поручил директору и главе администрации Пензенского района обратить более пристальное внимание на этот вопрос.

Также глава региона высоко оценил школьный музей, отметив, что он не стоит закрытым.

«Я вижу и чувствую, что в музее есть жизнь, что он не стоит с закрытыми дверями, что его посещают дети, которые через музей знакомятся с историей села и страны. Это очень хороший пример патриотического воспитания», — сказал Иван Белозерцев и оставил запись в книге посетителей музея, порекомендовав привлекать к его работе ребят из других учебных заведений района.

Кроме того, в рамках рабочей поездки губернатор посетил сельский дом культуры, в котором расположены зал для бракосочетаний и сельская библиотека, и поручил оборудовать не менее четырех читальных мест с компьютерами, с помощью которых можно подключиться к электронной системе областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова .

По инициативе Ивана Белозерцева главный архитектор области подготовит проект ремонтных работ зала бракосочетаний. Готовность оказать благотворительную помощь в реконструкции помещения уже выразили руководители дорожно-строительных организаций региона, отметили в пресс-центре.