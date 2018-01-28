На ремонт спортзала в Богословке выделят полмиллиона рублей

«Готовьте проектно-сметную документацию, проходите экспертизу. Я выделю полмиллиона рублей на ремонт спортзала, помещение этого требует», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр облправительства.
Ранее по областной программе ремонта школ в спортзале отремонтировали крышу, а в коридорах учебного заведения поменяли окна.
Пообщался губернатор и с учениками школы.
«Вы почти все занимаетесь спортом и это прекрасно, но, к сожалению, не все из вас еще умеют плавать. Это очень важное умение, плавать надо учиться», — обратился Иван Белозерцев к шестиклассникам и поручил директору и главе администрации Пензенского района обратить более пристальное внимание на этот вопрос.
Также глава региона высоко оценил школьный музей, отметив, что он не стоит закрытым.
«Я вижу и чувствую, что в музее есть жизнь, что он не стоит с закрытыми дверями, что его посещают дети, которые через музей знакомятся с историей села и страны. Это очень хороший пример патриотического воспитания», — сказал Иван Белозерцев и оставил запись в книге посетителей музея, порекомендовав привлекать к его работе ребят из других учебных заведений района.
Кроме того, в рамках рабочей поездки губернатор посетил сельский дом культуры, в котором расположены зал для бракосочетаний и сельская библиотека, и поручил оборудовать не менее четырех читальных мест с компьютерами, с помощью которых можно подключиться к электронной системе областной библиотеки им.
По инициативе Ивана Белозерцева главный архитектор области подготовит проект ремонтных работ зала бракосочетаний. Готовность оказать благотворительную помощь в реконструкции помещения уже выразили руководители дорожно-строительных организаций региона, отметили в пресс-центре.