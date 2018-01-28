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В Пензе бетонные блоки на ул. Московской заменят на шары

27 января в 13:16 400 просмотров
, как соблюдаются требования новой концепции по размещению наружной рекламы и обеспечения антитеррористической безопасности. Рейд провели на ул. Московской.

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В Пензе чиновники под руководством мэра Виктора Кувайцева проверили, как соблюдаются требования новой концепции по размещению наружной рекламы и обеспечения антитеррористической безопасности. Рейд провели на ул. Московской.

Бетонные блоки установили на ул. Московской временно для предотвращения бесконтрольного проезда транспорта на главную пешеходную улицу города. Но теперь их заменят на конструкции из стеклофибробетона самой большой прочности, сообщил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

Сейчас малые архитектурные формы в виде шаров появились во въездах во двор на четной стороне улицы возле бывшего магазина «Жемчуг». В течение месяца их установят на всех запланированных участках, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_obkhod_ulitsy_moskovskoy/

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