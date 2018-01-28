В России проведут пробную перепись населения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2018 году пробной переписи населения. Как сообщает РБК , в процедуре примут участие десять территорий.

Пробная перепись будет проводиться в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» в Республике Саха (Якутия), Алеутском районе Камчатского края, городском округе Минусинск Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области, в Великом Новгороде. Также перепись пройдет в поселке городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, в столичном районе Свиблово и в муниципальном округе Княжево в Санкт-Петербурге.

Перепись будет проходить с 1 по 31 октября 2018 года. Всего она охватит 550 тысяч человек.

Пробную процедуру проведут, чтобы отработать программно-методологические, организационные и технологические вопросы. Всероссийская перепись пройдет в 2020 году.