В Пачелмском районе в ДТП пострадала девушка

В Пачелмском районе Пензенской области автомобиль «Шевроле» съехал в кювет и перевернулся.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла 27 января в 2.55 на 33 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково».

В ДТП пострадала 20-летяя девушка. Ее с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.