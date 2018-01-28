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В Пачелмском районе в ДТП пострадала девушка

27 января в 14:24 502 просмотра
«Шевроле» съехал в кювет и перевернулся.

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В Пачелмском районе Пензенской области автомобиль «Шевроле» съехал в кювет и перевернулся.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла 27 января в 2.55 на 33 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково».

В ДТП пострадала 20-летяя девушка. Ее с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.


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