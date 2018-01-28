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В Пензе почтили память погибших при блокаде Ленинграда

27 января в 14:51 346 просмотров
, посвященный 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

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27 января в Пензе прошел митинг, посвященный 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Почтить память погибших пришли председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, зампред регионального правительства Василий Трохин, мэр Пензы Виктор Кувайцев, депутат, чиновники, ветераны, учащиеся.

В этот день прозвучали слова о подвиге коренных жителей блокадного Ленинграда и тех, кто, не жалея своей жизни, встал на оборону этого легендарного города, а также о вкладе Пензы в общую Победу, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь знала и гордилась историей своей страны. Победивший блокаду Ленинград — символ беззаветной любви к Родине, величия и стойкости, патриотизма и непобедимости наших соотечественников!» — сказал Виктор Кувайцев.

После минуты молчания и залпов орудий, состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Героям блокадного Ленинграда».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vozlozhil_tsvety_k_pamyatniku_geroyam_blokadnogo_leningrada/

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