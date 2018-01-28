В Пензе почтили память погибших при блокаде Ленинграда

Почтить память погибших пришли председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, зампред регионального правительства Василий Трохин, мэр Пензы Виктор Кувайцев, депутат, чиновники, ветераны, учащиеся.

В этот день прозвучали слова о подвиге коренных жителей блокадного Ленинграда и тех, кто, не жалея своей жизни, встал на оборону этого легендарного города, а также о вкладе Пензы в общую Победу, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь знала и гордилась историей своей страны. Победивший блокаду Ленинград — символ беззаветной любви к Родине, величия и стойкости, патриотизма и непобедимости наших соотечественников!» — сказал Виктор Кувайцев.

После минуты молчания и залпов орудий, состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Героям блокадного Ленинграда».