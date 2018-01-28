В Свердловской области женщина пожаловалась на морг с самообслуживанием

Женщине в больнице города Каменск-Уральск предложили самой отвезти тело отца в морг, это повергло ее в шок.

Женщина рассказала об этой истории в соцсети и привлекла к ситуации внимание минздрава.

Как сообщает канал «360», все началось с того, что женщина забрала тело умершего отца из больницы и привезла в морг. В приемном покое женщине под залог паспорта выдали ключ от подвала, где размещают покойников, чтобы та самостоятельно спустила туда тело родственника. Дальше она и ее спутник действовали по инструкции, которую нашли в морге.

Руководство медучреждения провело проверку и выявило «недоработку персонала». По поручению министра в больнице назначена проверка.