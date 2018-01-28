В Пензе ликвидируют 19 мест концентрации ДТП

27 января в администрации Пензы обсудили работы по совершенствованию улично-дорожной сети в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2018 году основные объемы работ будут сконцентрированы на ремонте асфальтобетонного покрытия, мероприятия по обустройству средств организации дорожного движения и ограничивающих пешеходных ограждений будут проводиться только в местах ликвидации очагов аварийности. Также сформирован дополнительный лот по ремонту тротуаров, которые планируется вымостить плиткой.

«В рамках программы в 2017 году ликвидировано 10 мест концентрации ДТП, в текущем году планируется ликвидировать оставшиеся 19», — уточнил и. о. директора департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

Глава администрации города Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость делать дороги удобнее и безопаснее как для автолюбителей, так и для пешеходов.

«Ремонтируя дороги, нужно предусматривать расширение проезжей части, обустройство заездных карманов на остановках общественного транспорта, заниматься организацией водоотведения с дорожного полотна, предусмотреть восстановление газонов, прилегающих к проезжей части дороги, вывоз излишнего накопившегося грунта с последующей планировкой», — подчеркнул он.

Также участники обсудили формирование современной городской среды, благоустройство площади Ленина.