Патрушев: Сделан первый шаг к развалу олимпийского движения

«Во время того, как проходит Олимпиада, даже войны прекращались. И, насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. И WADA, и англосаксы вместо спорта занимаются политикой. То, что WADA делает, и то, что олимпийский комитет пошел у них на поводу — это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы», — цитирует Патрушева «Интерфакс».
Напомним, 25 января была утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018, по решению комиссии МОК, в заявку в связи с подозрениями WADA о существовании в России госсистемы допинга не вошли ведущие российские атлеты.