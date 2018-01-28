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Патрушев: Сделан первый шаг к развалу олимпийского движения

27 января в 17:07 334 просмотра
, что часть российских спортсменов не пустят на Олимпиаду в Южной Корее, а остальным запретят выступать под национальным флагом, может привести к развалу олимпийского движения. Так считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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То, что часть российских спортсменов не пустят на Олимпиаду в Южной Корее, а остальным запретят выступать под национальным флагом, может привести к развалу олимпийского движения. Так считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Во время того, как проходит Олимпиада, даже войны прекращались. И, насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. И WADA, и англосаксы вместо спорта занимаются политикой. То, что WADA делает, и то, что олимпийский комитет пошел у них на поводу — это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы», — цитирует Патрушева «Интерфакс».

Напомним, 25 января была утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018, по решению комиссии МОК, в заявку в связи с подозрениями WADA о существовании в России госсистемы допинга не вошли ведущие российские атлеты.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0-1939227/

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