Пензенцы возмущены работой автобусов по вечерам

В «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» разгорелся спор по поводу работы автобусов по вечерам. В частности, люди недовольны графиком, по которому ездят маршруты № 30, 68, 66, 70, 99.

«Почему автобусы № 30, 68, 66, 70, 99 не осуществляют перевозку пассажиров в вечернее время? После 19 часов в выходные или 19.30 в будние дни, добраться на данных автобусах с работы до дома невозможно, автобусы едут в гараж. Причем другие автобусы: № 54 и 130 ходят до 22 часов вечера (как и должны по расписанию)», — возмутился горожанин.

Пензенца поддержал и другой читатель информагентства.

«Автобус № 68 вообще существует? Вечером после работы вообще нереально на него попасть. Идет в районе 17.30 в депо. Это в час пик! А потом интервал может быть 50 (!) минут. Для чего он тогда нужен? Зачем убрали маршрутку? В мой район без пересадки можно добраться только на 68-м. Или идти пешком пару остановок», — написал мужчина.

«Маршрутки вам для чего? Они допоздна ездят!» — не согласился с ними третий пользователь.

ИА «Пенза-Пресс» направило по данному факту официальный запрос.