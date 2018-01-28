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Жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного предмета — пензенцы

28 января в 09:16 558 просмотров
, которое случилось в ночь на 28 января в Пензе.

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Пользователи Сети обсуждают происшествие, которое случилось в ночь на 28 января в Пензе.

«На улице Новоказанской — эвакуация. Обнаружили подозрительный пакет», — написал подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, вызов спецслужб оказался ложным. Многие пользователи оказались возмущены беспечностью некоторых горожан.

«Людям лень мусор до помойки донести», — написал пензенец Андрей.

«Опять пакет. Каждый раз к мешку с мусором спецслужбы дергают, а если в нужный момент не успеют из-за такого вот пакета?» — отметила подписчица группы Ксения.

Официальной информации по данному факту нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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