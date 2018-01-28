«На улице Новоказанской — эвакуация. Обнаружили подозрительный пакет», — написал подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, вызов спецслужб оказался ложным. Многие пользователи оказались возмущены беспечностью некоторых горожан.
«Людям лень мусор до помойки донести», — написал пензенец Андрей.
«Опять пакет. Каждый раз к мешку с мусором спецслужбы дергают, а если в нужный момент не успеют из-за такого вот пакета?» — отметила подписчица группы Ксения.
Официальной информации по данному факту нет.