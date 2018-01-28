Вам будет интересно
Наши новости
В Терновке иномарка пронеслась по встречке и устроила ДТП. ВИДЕО
Жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного предмета — пензенцы
Пензенцы в Сети обсуждают аварию в Терновке. ФОТО
Пензенец похвастался своим выходом из аварийной ситуации. ВИДЕО
Пензячка стала победительницей конкурса «Татьяны Поволжья»
В Пензе парень убегал от преследователей и попал под машину — соцсети
В Пензе многотонные машины попали в массовую аварию. ФОТО
В Пензе на подъеме застрял многотонный тягач. ВИДЕО
Коммунальщик промчался с горы на ул. Бекешской. ВИДЕО
Из-за лихого маневра маршрутчика иномарка влетела в столб — пензенец

В Пензе большегруз застрял под Бакунинским мостом

28 января в 10:39 750 просмотров

В очередной раз под Бакунинским мостом не смогла проехать фура. Очевидица разместила в Сети фотографию с места происшествия.

Снимком поделилась подписчица группы «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Пост был опубликован в 12-м часу вечера 27 января.

На фото хорошо виден знак ограничения по высоте для проезда машин под мостом — 3,1 метр. Пользователи удивляются, почему же водители не обращают на него внимание.

«Там уже балка скоро рухнет. Вот, слева от машины — погнутая, ее видно», — отметил подписчик группы Роман.

Напомним, что случаи, когда под Бакунинским мостов застревают многотонные машины, не являются редкостью. Так, подобные дорожно-транспортные происшествия были в этом месте в марте 2017 года, а также осенью 2016-го.

Фотография: скриншот - https://vk.com/typical_penza?z=photo-35776429_456262700%2Falbum-35776429_00%2Frev

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60