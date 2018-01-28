В Пензе большегруз застрял под Бакунинским мостом

В очередной раз под Бакунинским мостом не смогла проехать фура. Очевидица разместила в Сети фотографию с места происшествия.

Снимком поделилась подписчица группы «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Пост был опубликован в 12-м часу вечера 27 января.

На фото хорошо виден знак ограничения по высоте для проезда машин под мостом — 3,1 метр. Пользователи удивляются, почему же водители не обращают на него внимание.

«Там уже балка скоро рухнет. Вот, слева от машины — погнутая, ее видно», — отметил подписчик группы Роман.

Напомним, что случаи, когда под Бакунинским мостов застревают многотонные машины, не являются редкостью. Так, подобные дорожно-транспортные происшествия были в этом месте в марте 2017 года, а также осенью 2016-го.