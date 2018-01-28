Пензенские судебные приставы арестовали бензовоз-«призрак»

В Пензенской области на протяжении нескольких лет не могли выйти на след транспортного средства должника. Наконец, судебные приставы сумели разыскать скрываемое имущество.

Бензовоз был куплен на заемные деньги, он являлся имуществом банка до поступления за него полной оплаты. Однако в один момент за него платить перестали, пропал и транспорт, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Должники заявили, что бензовоз сгорел и даже предъявили в качестве доказательства автомобильную раму. При этом на ней не читался идентификационный номер (VIN), поэтому невозможно было определить ее принадлежность. Машину объявили в розыск.

Бензовоз удалось найти на территории одной из баз области, автомобиль находится в рабочем состоянии.

«В ходе осмотра установлено несоответствие VIN на бензовозе и документах на одну цифру. Несмотря на это, принято решение об его аресте до выяснения обстоятельств. Пока автомобиль находится на хранении у должника», — добавили в пресс-службе.