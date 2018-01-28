Пензенские судебные приставы арестовали бензовоз-«призрак»

Бензовоз был куплен на заемные деньги, он являлся имуществом банка до поступления за него полной оплаты. Однако в один момент за него платить перестали, пропал и транспорт, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Должники заявили, что бензовоз сгорел и даже предъявили в качестве доказательства автомобильную раму. При этом на ней не читался идентификационный номер (VIN), поэтому невозможно было определить ее принадлежность. Машину объявили в розыск.
Бензовоз удалось найти на территории одной из баз области, автомобиль находится в рабочем состоянии.
«В ходе осмотра установлено несоответствие VIN на бензовозе и документах на одну цифру. Несмотря на это, принято решение об его аресте до выяснения обстоятельств. Пока автомобиль находится на хранении у должника», — добавили в пресс-службе.