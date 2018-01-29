Кувайцев дал советы рабочим на стройплощадке школы на Шуисте

28 января глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на строительной площадке школы в микрорайоне Шуист.

По словам замглавы администрации города Магомеда Агамагомедова, что в настоящее время завершен основной объем работ по устройству железобетонного каркаса здания, который состоит из пяти модулей. Осталось закончить перекрытия актового зала (третий блок), четвертого этажа четвертого блока, где будут находиться учебные помещения старших классов, и спортивного блока, в котором будут размещаться два спортивных зала, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик уже приступил к штукатурным работам внутри первого и второго модулей.

«Чтобы выдержать сроки, обозначенные в контракте, кладка стен, остекление окон, монтаж электрической проводки ведется одновременно на всех блоках», — пояснил Магомед Агамагомедов.

Виктор Кувайцев поинтересовался, сколько людей трудится на объекте. Мастер участка сообщил, что в будние дни — более 100 человек, в выходные — порядка 30.

Градоначальник обратил внимание подрядной организации на необходимость соблюдать технологический процесс по устройству бетона. Кроме того, он отметил положительную динамику строительства школы.

«Нужно выдерживать температурный режим и временной период для того, чтобы прочность бетона соответствовала стандартам качества и безопасности.

В феврале необходимо завершить все монолитные работы, чтобы в марте была возможность закончить штукатурку стен и стяжку полов», — сказал Виктор Кувайцев.