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В Терновке иномарка пронеслась по встречке и устроила ДТП. ВИДЕО

28 января в 12:41 1162 просмотра
«Лексуса» пренебрег Правилами дорожного движения, попал в аварию и скрылся с места происшествия. Видео попало в Сеть.

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В Пензе водитель «Лексуса» пренебрег Правилами дорожного движения, попал в аварию и скрылся с места происшествия. Видео попало в Сеть.

Пользователь разместил запись с видеорегистратора в группе «Автохам. Пенза». Судя по кадрам, инцидент произошел в Терновке.

Видно, что иномарка едет с высокой скоростью, обгоняя автомобили по встречной полосе, при этом «Лексус» перестроился через две сплошные линии. На своем пути внедорожник задевает «девятку», но это не помешало водителю продолжить движение.

Один из подписчиков группы попытался оправдать поведение водителя, предположив, что тот «просто опаздывал куда-то». Однако большинство осудили нарушителя.

«Из-за таких … сколько людей погибает. Это сегодня ему повезло, а завтра из-за такого как он будем кровь на переливание сдавать кому-нибудь и деньги на операцию собирать всей Пензой. Для него это игра, а у каких-то людей будет сломана жизнь», — написал пользователь Дмитрий.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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