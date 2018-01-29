Пензенцы обсуждают аварию с маршруткой. ВИДЕО

Житель Пензы попал в ДТП с маршрутным такси. Момент столкновения зафиксировала камера видеорегистратора в автомобиле мужчины.

Видео момента аварии разместил подписчик группы «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как авто с регистратором двигается по крайней левой полосе дороги. Внезапно из среднего ряда перестраивается маршрутка — столкновения избежать не удалось.

«Опять маршрутки, остерегаемся их, ребята. По зеркалам никто не смотрит. Но виноват, по сути, не водитель маршрутки, а «Калина», которая резко остановилась перед ней по непонятной причине во втором ряду», — написал автор ролика.

Подписчики группах в комментариях к посту принялись высказывать свои версии произошедшего. Кто-то предположил, что виной всему внезапно выбежавший на дорогу пешеход, кто-то посчитал, что водитель маршрутки не соблюдал дистанцию.

Официальных данных о случившемся нет.