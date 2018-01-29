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Из Пензы за сутки вывезли 5000 кубометров снега

28 января в 14:27 398 просмотров
«Пензадормост» Юрий Парастаев отчитался мэру Пензы Виктору Куайцеву о проделанной работе предприятия, а также озвучил планы на предстоящие сутки.

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28 января руководитель МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев отчитался мэру Пензы Виктору Куайцеву о проделанной работе предприятия, а также озвучил планы на предстоящие сутки.

Юрий Парастаев сообщил, что в настоящее время основные усилия специалистов предприятия направлены на вывоз снега.

«Вчера днем работали на проспектах Победы и Строителей, в центральной части города — на улицах Володарского, Московской и многих других объектах улично-дорожной сети. В ночь на 28 января снежные навалы убирали с улиц Лермонтова, Терновского, Гагарина, Суворова, Некрасова, с Сурского моста. Всего за прошедшие сутки было вывезено пять тысяч кубометров снега», — рассказал он.

По словам руководителя «Пензадормост», на сегодняшний день аналогичные работы осуществляются на улицах Урицкого, Суворова, Карпинского, на другой стороне улицы Терновского. В ночь сотрудники предприятия будут трудиться на улицах Баумана, Центральной, Урицкого, Лермонтова, Советской и других, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Ваша задача — в условиях отсутствия снегопада обеспечивать нормативную ширину проезжей части, своевременно вывозить снег. Особое внимание нужно уделить заездным карманам остановок общественного транспорта, а также пешеходным переходам вблизи учреждений образования и здравоохранения», — распорядился Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prokontroliroval_rabotu_mup_penzadormost9/

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