На пособие на первенца могут претендовать 5500 пензенских семей (видео)

В Новый год Гульнара Богалова получила, пожалуй, самый лучший подарок. В первый день 2018-го у нее появился ребенок. Сейчас молодая мама старается не оставлять малыша ни на минуту, но этот раз — исключение. Девушка пришла в отделение МФЦ, чтобы оформить новое пособие по уходу ребенком, сообщает телеканал «Экспресс».
«1 января, как и говорили срок, родился у нас мальчик, в 18.25. Все хорошо, растем. Про пособия узнала, пришли в январе, начали собирать документы, очень обрадовались, так нужно много для ребенка», — поделилась она.
Сынок маму не подвел. Ведь новая мера соцподдержки рассчитана как раз на тех семей, в которых первенец появился не ранее 1 января.
Закон о поддержке семей с детьми подписал президент Владимир Путин в конце 2017-го. Документ устанавливает ежемесячные пособия с момента рождения ребенка до достижения им полутора лет. Сумма рассчитывается с учетом общего дохода родителей, он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Для оформления выплаты нужно прийти в любое отделение МФЦ с необходимыми документами.
«Это заявление, которое оформляется у нас в МФЦ, паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка, доходы за последние 12 месяцев, которые должны составлять на каждого члена семьи не более 14 тысяч 650 рублей, и номер счета», — рассказала ведущий специалист отдела № 3 ГАУ «МФЦ» Пензы Елена Лукьянова.
В Пензенской области более 5500 семей могут рассчитывать на новое пособие. Размер выплаты в регионе составляет 9 470 рублей. С оформлением не стоит затягивать. Об этом говорил и губернатор в ходе оперативного совещания. Если обратиться с заявлением позднее полугода с момента рождения ребенка, то можно лишиться выплат за эти шесть месяцев. А это — почти 60 тысяч рублей.
«Нужно большую разъяснительную работу провести и выстроить систему работы на местах, в районах, чтобы при рождении ребенка, кому причитается, все выплаты выплачивались своевременно», — отметил Иван Белозерцев.
Дополнительную помощь от государства в этом году получат 340 тысяч семей. Кстати, предусматривается возможность ежемесячных перечислений и на второго ребенка — тоже до полутора лет — за счет материнского капитала. Саму программу материнского капитала президент продлил до 2021 года.