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На пособие на первенца могут претендовать 5500 пензенских семей (видео)

28 января в 14:46 432 просмотра
, началась практическая реализация демографической инициативы президента. Напомним, на дополнительную господдержку могут рассчитывать те семьи, в которых первый ребенок появился на свет после 1 января 2018 года.

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В многофункциональных центрах Пензенской области начали принимать заявления от семей на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Таким образом, началась практическая реализация демографической инициативы президента. Напомним, на дополнительную господдержку могут рассчитывать те семьи, в которых первый ребенок появился на свет после 1 января 2018 года.

В Новый год Гульнара Богалова получила, пожалуй, самый лучший подарок. В первый день 2018-го у нее появился ребенок. Сейчас молодая мама старается не оставлять малыша ни на минуту, но этот раз — исключение. Девушка пришла в отделение МФЦ, чтобы оформить новое пособие по уходу ребенком, сообщает телеканал «Экспресс».

«1 января, как и говорили срок, родился у нас мальчик, в 18.25. Все хорошо, растем. Про пособия узнала, пришли в январе, начали собирать документы, очень обрадовались, так нужно много для ребенка», — поделилась она.

Сынок маму не подвел. Ведь новая мера соцподдержки рассчитана как раз на тех семей, в которых первенец появился не ранее 1 января.

Закон о поддержке семей с детьми подписал президент Владимир Путин в конце 2017-го. Документ устанавливает ежемесячные пособия с момента рождения ребенка до достижения им полутора лет. Сумма рассчитывается с учетом общего дохода родителей, он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Для оформления выплаты нужно прийти в любое отделение МФЦ с необходимыми документами.

«Это заявление, которое оформляется у нас в МФЦ, паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка, доходы за последние 12 месяцев, которые должны составлять на каждого члена семьи не более 14 тысяч 650 рублей, и номер счета», — рассказала ведущий специалист отдела № 3 ГАУ «МФЦ» Пензы Елена Лукьянова.

В Пензенской области более 5500 семей могут рассчитывать на новое пособие. Размер выплаты в регионе составляет 9 470 рублей. С оформлением не стоит затягивать. Об этом говорил и губернатор в ходе оперативного совещания. Если обратиться с заявлением позднее полугода с момента рождения ребенка, то можно лишиться выплат за эти шесть месяцев. А это — почти 60 тысяч рублей.

«Нужно большую разъяснительную работу провести и выстроить систему работы на местах, в районах, чтобы при рождении ребенка, кому причитается, все выплаты выплачивались своевременно», — отметил Иван Белозерцев.

Дополнительную помощь от государства в этом году получат 340 тысяч семей. Кстати, предусматривается возможность ежемесячных перечислений и на второго ребенка — тоже до полутора лет — за счет материнского капитала. Саму программу материнского капитала президент продлил до 2021 года.


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