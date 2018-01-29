В Пензе рассказали, зачем в детсадах нужны платные кружки (видео)

Нужно ли в детских садах открывать дополнительные кружки и секции и для чего? Ответы на эти вопросы искали в Пензе участники областного семинара «Оказание платных образовательных услуг в дошкольных организациях».

Им хоть сейчас на сцену, хотя танцующим нет и шести лет. В детском саду № 22 работают кружки по различным направлениям. В том числе, с воспитанниками дополнительно занимаются хореографией.

«В процессе обучения дети становятся намного раскованнее, коммуникабельнее, занимаются ребятишки из разных групп нашего детского сада. За счет этого расширяется их круг общения, они становятся более уверенными», — пояснила педагог-хореограф Анна Шевякова.

Платные образовательные услуги в учреждении оказывают уже более пяти лет. Начинали с малого и достигли успехов. Детсад ставят в пример другим дошкольным организациям региона.

«Детский фитнес, хореография, английский язык, бассейн для малышей раннего возраста. Весь спектр, который не входит в основную программу, у нас — на платных образовательных услугах. Иногда родитель желает, чтобы ребенок участвовал везде. Чтобы не было перенагрузки на ребенка, воспитатель может посоветовать, где ему лучше», — сказала заведующая детским садом № 22 Любовь Родионова.

Каждый детский сад сейчас должен иметь определенную самостоятельность. Есть необходимость в каких-то материальных тратах, которые не всегда бюджет может восполнить, поэтому это дает возможность каждому детскому саду заработать определенные средства и тратить их в том направлении, какое они считают нужным, как для развития концепции, так и для поддержки каких-то материально технических вещей", — сообщила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Как заработать, рассказали на областном семинаре. Руководители дошкольных образовательных учреждений по пунктам записывают все организационные и юридические тонкости, о которых говорят эксперты. Одни, возможно, начнут оказывать платные дополнительные услуги, другие усовершенствуют наработки, которые уже есть. Сегодня только в семи муниципалитетах детские сады работают по такой системе, хотя разработать любую программу может каждый. Лишь бы пользовалась спросом, говорят модераторы встречи.

«Ваши мамы захотят научиться играть на баяне — пожалуйста! Никаких проблем нет. Дополнительное образование для детей и взрослых — под этой строчкой все, что только вы можете вообразить в части дополнительного образования для всех категорий граждан. И у вас для этого все есть — и программа, и педагоги и помещение», — рассказал начальник управления по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Однако занятия в дополнительных кружках и секциях — это дело добровольное. Детский сад предоставляет возможность, а вот выбор остается за родителями. Стоимость платных образовательных услуг в регионе варьируется от 40 до 100 рублей за одно занятие, сообщает телеканал «Экспресс».