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Мэр оценил выставку детского рисунка в центре Пензы

28 января в 16:05 438 просмотров

28 января в Пензе под открытым небом прошла выставка детского рисунка. Экспозицию посетил глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Муниципалитет стремиться поддерживать и развивать дополнительное образование. Подобные мероприятия дают возможность юным талантам продемонстрировать свои достижения, получить заслуженное признание, а также позволяют заинтересовать детей, показать, как важно в жизни заниматься искусством, и как здорово добиваться хороших результатов», — отметил мэр.

Работы воспитанников художественных школ и школ искусств были представлены на общедоступных площадках. Вернисаж под открытым небом проходил воскресным днем в скверах «Копилка пословиц», Белинского, имени Дениса Давыдова, а также возле областного драматического театра, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_raboty_yunykh_khudozhnikov/

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