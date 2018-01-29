Мэр оценил выставку детского рисунка в центре Пензы

«Муниципалитет стремиться поддерживать и развивать дополнительное образование. Подобные мероприятия дают возможность юным талантам продемонстрировать свои достижения, получить заслуженное признание, а также позволяют заинтересовать детей, показать, как важно в жизни заниматься искусством, и как здорово добиваться хороших результатов», — отметил мэр.

Работы воспитанников художественных школ и школ искусств были представлены на общедоступных площадках. Вернисаж под открытым небом проходил воскресным днем в скверах «Копилка пословиц», Белинского, имени Дениса Давыдова, а также возле областного драматического театра, сообщили в пресс-службе горадминистрации.