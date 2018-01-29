100 лет назад в исторической судьбе Пензы произошли резкие перемены. Все началось в декабре 1917-го, когда в городе была провозглашена советская власть. Одной из заметных руководящих фигур нового режима был уроженец города на Суре Василий Владимирович Кураев. Он был избран председателем пензенского губсовета и секретарем губкома партии. А в 1938-м Кураев стал жертвой того строя, за который боролся, начиная с 1914 года.

100 лет назад это имя знал каждый житель Пензенской губернии. 3 ноября 1917 года, через неделю после штурма Зимнего, из Петрограда в сурскую столицу приехал 25-летний большевик Василий Кураев — будущий самый молодой руководитель региона. Ленин отправил его проводить социалистическую революцию на местах. Полтора месяца, по выражению самого Кураева, в губернском городе царила полная неразбериха.

21 декабря большевики объявили комиссара Временного правительства князя Кугушева низложенным и взяли власть в свои руки. Все это происходило в здании, известном как Губернаторский дом. На следующий день на сторону советов перешел губернский гарнизон. В декабре 1917 года Кураев был назначен на должность председателя совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в январе 1918-го стал председателем Совета Губернских комиссаров.

Несмотря на то, что советская власть была установлена бескровно, столкновений избежать не удалось. 15 февраля в Пензе произошла попытка крупного антисоветского выступления. К десяти часам утра на Соборной площади напротив здания губернаторского дома собралась огромная толпа. Бывшие офицеры начали обстреливать из револьверов красногвардейцев, охранявших совет. Пришлось стрелять на поражение. Толпа разбежалась, в результате перестрелки с обеих сторон было убито шесть человек. Позднее 35 бывших офицеров были арестованы.

Сразу же после установления местная власть во главе с Кураевым стала уделять большое внимание хозяйственной жизни города и губернии, которая была в упадке. Была направлена телеграмма о выделении двух миллионов рублей на нужды продовольственного комитета. Начала налаживаться деятельность предприятий.

На первом губернском съезде советов были намечены дальнейшие меры для решения проблем: конфискация хлеба у имущих классов для распределения среди бедняков, введение сокращенной нормы потребления и карточной системы, решительная борьба со спекуляцией. Однако восстановлению хозяйства помешала начавшаяся гражданская война. Когда начались боевые действия и фронт в августе-сентябре проходил от Пензы всего в 45 километрах, в город на Суре прибыл отряд из Москвы для активизации изъятия у крестьян хлеба, в котором нуждались промышленные центры страны.

«Руководила продразверсткой в губернии присланная из Москвы Бош, женщина крайне неуравновешенная. Во время проведения митинга в деревне Кучки она лично застрелила одного из крестьян отказавшегося передать хлеб отряду продразверстки. В ответ на это началась цепная реакция, вызвавшее в итоге знаменитое кучкинское восстание.

Однако Бош на этом не остановилась. Она написала телеграмму в Москву, где в самых черных красках описывала ситуацию в губернии, которая не соответствовала действительности. В ответ на это из Москвы приходит печальная телеграмма с приказом повесить в каждом уезде по несколько десятков человек в назидании зажиточным классам, чтобы впредь подобных восстаний не было», — рассказал пресс-секретарь государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

С этим был решительно не согласен Василий Кураев. Он настаивал на том, что репрессии нужно применять только к активным участникам восстаний. Евгения Бош повела усиленную кампанию против Кураева, обвинив его в расхлябанности и излишней мягкости. 6 сентября главу Пензенского региона вывели из членов президиума губкома РКП (б). В сентябре 1918 года Кураев был отозван в Москву, где работал в комиссариате земледелия РСФСР. В 1919-м он был переведен на военно-политическую работу в Красную Армию. С 1920-го находился на различных руководящих постах страны. Но в 1933 году за антисталинское выступление на собрании и распространение письма с критикой руководства партии Кураев был исключен из членов ВКП (б) и арестован. А 1 декабря 1937 года был приговорен к расстрелу.

Однако после 20-го съезда КПСС Кураев был полностью реабилитирован. В 1960 году в Пензе его именем была названа бывшая улица Нагорная, сообщает телеканал «Экспресс».