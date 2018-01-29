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Грозит ли авитаминоз обитателям пензенского зоопарка? (видео)

28 января в 16:49 298 просмотров
, яблоки, апельсины и пророщенная пшеница. Вполне диетический набор продуктов — естественная пища приматов, которые живут в пензенском зоопарке. Зимой обезьян переводят на трехразовый режим питания, но даже в холодное время года они выбирают вкусную и здоровую еду.

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Морковь, яблоки, апельсины и пророщенная пшеница. Вполне диетический набор продуктов — естественная пища приматов, которые живут в пензенском зоопарке. Зимой обезьян переводят на трехразовый режим питания, но даже в холодное время года они выбирают вкусную и здоровую еду.

Обеденный перерыв в пензенском зоопарке. Еду приносят прямо к теплым вольерам. У приматов есть целый ритуал приема пищи. Первым к трапезе приступает самец и только потом все остальные члены семьи.

В рационе обитателей зоопарка — экзотические фрукты и хорошо знакомые нам картошка, капуста, злаки. Лемуры не могут устоять перед вишней, миниатюрные капуцины, в первую очередь, съедают морковку, а макаки-резусы обожают бананы. Трижды в день на кормокухне зоопарка для приматов готовят фруктово-овощные тарелки. Их рацион зимой и летом практически не меняется.

«Летом они получают листву и траву в свежем виде. А зимой мы для них заготавливаем, замораживаем листья, ветки с листвой. Витамины все сохраняются», — рассказала заведующая кормокухней Пензенского зоопарка Ирина Сахарова.

Замороженные продукты хранятся в холодильниках по соседству с кухней. Здесь есть и перцы, и хурма, и даже облепиха. Травы сотрудники зоопарка собирают сами на полях Лунинского и Каменского районов. Пшеницу тоже проращивают самостоятельно. Чтобы шерстка блестела, а продукты хорошо усваивались, животным вместе с едой дают витамины.

«Витамины приматы получают для улучшения пищеварительного тракта, для хорошей усвояемости организма, здорового роста волос и для укрепления рецентности организма в целом», — пояснил главный ветеринарный врач Пензенского зоопарка Андрей Солодков.

Авитаминоз приматам не грозит. Так же, как и всем остальным обитателям зоопарка. Многие уже привыкли к зимнему режиму — хищники получают больше мяса, а теплолюбивых птиц и вовсе убрали с экспозиции, пока не станет тепло. В пензенском зоопарке часто проходят показательные кормления. На них можно своими глазами увидеть, что едят экзотические звери, сообщает телеканал «Экспресс».


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