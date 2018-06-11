Возвращаем деньги за лечение и добровольное пенсионное страхование

Продолжаем рассказывать пензенцам, как вернуть деньги, потраченные на социальные нужды. В этот раз поговорим о налоговых вычетах по расходам на лечение, покупку медикаментов, на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование.

Напомним, социальные налоговые вычеты предоставляются в тех случаях, когда налогоплательщик несет расходы на социальные нужды. Можно воспользоваться сразу несколькими налоговыми вычетами, если имеете на это право. Вернут вам не все потраченные деньги, а только сумму налога на доходы физических лиц, которую вы заплатили в бюджет. Рассчитывается она по формуле: потраченная сумма x 13% (ставка налога на доходы физических лиц).

Социальный вычет по расходам на лечение и покупку медикаментов

Кто может претендовать

На него может претендовать налогоплательщик, оплативший за счет собственных средств:

— услуги по своему лечению;

— услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет;

— медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом;

— страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика, договорам страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет.

Обратите внимание: размер вычета на лечение не ограничивается какими-либо пределами и представляется в полной сумме, если налогоплательщиком были потрачены денежные средства на оплату дорогостоящих медицинских услуг, указанных в перечне.

Определить, относится ли лечение к дорогостоящему, можно по коду оказанных медицинским учреждением услуг в «Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы»:

— код «1» — лечение не является дорогостоящим;

— код «2» — дорогостоящее лечение.

Можно также получить вычет по расходам на оплату дорогостоящих расходных медицинских материалов при одновременном соблюдении следующих условий:

Получить социальный налоговый вычет можно как по итогам года, в котором было оплачено такое лечение, так и в течение года, в котором понесены расходы на лечение, при условии представления уведомления о праве на вычет от налогового органа.

Какие документы нужны:

1. По итогам года — налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была произведена оплата лечения и (или) приобретены медикаменты.

- до окончания года налогоплательщик вправе получить в налоговом органе письменное подтверждение права на получение социального налогового вычета у своего работодателя. Для этого следует обратиться с письменным заявлением и документами, подтверждающими наличие права на налоговый вычет, в налоговый орган по месту жительства.

2. Копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое было оплачено лечение или приобретение медикаментов:

— свидетельство о рождении ребенка (детей), если налогоплательщиком оплачено лечение или приобретение медикаментов для своего ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

— свидетельство о браке, если налогоплательщиком оплачено лечение или приобретение медикаментов для супруги (супруга);

— свидетельство о рождении налогоплательщика, если им оплачено лечение или приобретение медикаментов родителю (родителям).

3. Документы, подтверждающие право на получение социального налогового вычета по расходам на оплату лечения (включая санаторно-курортного), состоящий из копий документов:

— договоры с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;

— справки об оплате медицинских услуг, выданной медицинским учреждением, оказавшим услугу;

— справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для проведения лечения пациенту (лицу, оплачивающему лечение) необходимо за свой счет приобрести дорогостоящие медикаменты, предусмотренные договором на оказание медицинских услуг (в случае если вычет производится по расходам на лечение с применением дорогостоящих расходных материалов);

— платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на лечение и (или) покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п. ).

Для получения вычета по расходам на приобретение медикаментов необходимы:

— оригинал рецептурного бланка с назначением лекарственных средств по установленной форме с проставлением отметки «Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика»;

— копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты назначенных лекарственных средств.

Для получения вычета на лечение по договору добровольного медицинского страхования необходимы копии:

— договора добровольного медицинского страхования или страхового медицинского полиса добровольного страхования;

— кассовых чеков или квитанций на оплату страхового взноса.

Социальный вычет по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование

Его можно получить:

— по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственными пенсионными фондами;

— по договорам добровольного пенсионного страхования со страховыми организациями.

Заключать такие договоры и платить по ним взносы можно не только в свою пользу, но и в отношении супруга (супруги), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных или находящихся под опекой (попечительством))

Какие документы нужны:

1. Налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) по окончании года.

2. Копия договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией).

3. Копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) взносы. К ним относятся:

— свидетельство о браке, если налогоплательщик оплатил взносы за супруга (супругу);

— свидетельство о рождении (документы об усыновлении) налогоплательщика, если налогоплательщик оплатил взносы за своих родителей (усыновителей):

— свидетельство о рождении ребенка (документы об установлении опеки (попечительства) или усыновлении), а также справка об установлении ребенку инвалидности, если налогоплательщик оплатил взносы за своего ребенка-инвалида (в том числе усыновленного или находящегося под опекой (попечительством)).

4. Копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п. ).

Вычет по расходам на накопительную часть трудовой пенсии

Его может получить налогоплательщик, который за свой счет уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Какие документы нужны:

1. Декларация (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была произведена уплата взносов,

2. Справка от работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, которые были удержаны и перечислены им по поручению налогоплательщика,

3. Копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п. ).

Можно ли заполнить декларацию 3-НДФЛ самому

Заполнить налоговую декларацию можно в электронном виде:

— с помощью бесплатной программы «Декларация» или «Налогоплательщик ЮЛ» (12+), которые размещены на сайте www.nalog.ru в разделе «Программные средства»,

— в режиме онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (12+) размещен на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. Данный сервис позволяет использовать программу для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ), направлять в налоговую инспекцию в электронном виде, подписанную квалифицированной или неквалифицированной электронно-цифровой подписью налогоплательщика, а также отслеживать ход проведения камеральной налоговой проверки.