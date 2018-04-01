1 апреля во всем мире отмечают День смеха. Смеяться над собственными ошибками и проблемами — важное умение, которому учит один из самых честных юмористических жанров, именуемый стендапом. Много ли в Пензе стендап-комиков и как стать одним из них?

О школе пензенского стендапа, участии в популярных телепроектах «Comedy Баттл» (18+) и «Открытый микрофон» (18+) на канале ТНТ, отличиях провинциального юмора от столичного и зарубежного, а также о «комплексе маленького города» у зрителей корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой рассказал резидент творческого объединения «Penza StandUp» Артур Магасумов.

— Как давно вы работаете в жанре stand up? Почему выбрали именно его, в чем специфика жанра?

— Многие из тех, кто связывает свою жизнь с юмором, начинали с КВН. Я тоже начал с него, восемь лет играл в разных командах. Были и падения, и взлеты. В 2013 году я поучаствовал в проекте «Comedy Баттл» на ТНТ, в жанре реприз читал шутки. Познакомился там с ребятами, которые занимаются стендап-комедией. Они сказали, что пора выходить на новый уровень. Я вообще не понимал, что это за жанр — стендап-комедия, и тогда друг посоветовал мне книгу Джуди Картер «Stand Up. Библия комедии» (26+). В первый раз ее прочитал — ничего не понял, потом еще раз вчитался — и только тогда начал понимать, что вообще нужно для этого жанра. Где-то с 2014 года я маленькими шагами шел навстречу большой стендап-комедии. И по сей день ей занимаюсь.

— Насколько я знаю, вы также участвовали в другом шоу на ТНТ, который более соответствует жанру stand up, — «Открытый микрофон». Это полезный опыт?

— Когда ты участвуешь в больших телепроектах и у тебя что-то не получается, формируется внутренняя мотивация, и ты стремишься к тому, чтобы продолжать принимать участие в подобных проектах. Так сложилось и у меня. После «Камеди Баттла» я немного начал заниматься стендап-комедией под пристальным взглядом друзей из Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже имели в этом большой опыт. И где-то через год, в 2015 году, состоялся первый фестиваль стендап-комедии на ТНТ, мы туда приехали. Тогда было где-то 350 участников, осталось 50. Но это был отбор не на саму передачу «Открытый микрофон», а попытка сделать что-то вроде интернет-трансляции. Тогда я попал в число 50 лучших комиков со всей России.

А в 2016 году был объявлен фестиваль-кастинг на программу «Открытый микрофон». Туда приехало более 500 человек, и по итогам отбора осталось порядка 82. В итоге я снялся в передаче, но по определенным причинам, в силу формата меня, к сожалению, не показали. Но я увидел, как все устроено изнутри, как это работает. Телевизионный stand up отличается от того stand up, который делают в клубах, в маленьких городах. Есть цензура, есть свои правила. Много своей кухни, о которой обычный рядовой зритель не знает и не догадывается.

— И вы планируете на этом не останавливаться?

— Да, знаете, я называю это «телевизионной иглой», на которую подсаживаешься и начинаешь постоянно требовать от себя большего. С 16 по 18 марта прошел очередной фестиваль-кастинг на новый сезон «Открытого микрофона», там уже было зарегистрировано больше тысячи человек, а приехало где-то 800. Туда приезжают стендап-комики с большим опытом и именем, которых знают. Они создают серьезную конкуренцию, и даже если они уже отснялись в других передачах, их все равно берут, поскольку они показывают высокий уровень.

От нашего объединения «Penza StandUp» поехали шесть человек. К сожалению, никому из нас на этот раз не удалось пробиться. Но знаете, такие поездки нужны, они закаляют, дают понимание вектора дальнейшего движения. И хочется отметить, что провинциальный stand up все-таки проигрывает мегаполисному, ребята очень далеко убежали вперед. Они уже пишут стендапы и выступают на английском языке, периодически гастролируя по западным странам, по Штатам.

— А в чем специфика пензенского stand up и публики?

— То, что зритель в каждом городе свой, — это факт. Про это говорят и опытные, и начинающие комики. Мы с ребятами выступаем в разных заведениях, не только в Пензе, но и в других городах — Саранске, Москве. Пензенский зритель знает, что есть stand up, но воспринимает его как передачу на канале ТНТ, а не как жанр. Чтобы тебе понравилось выступление, нужно быть очень внимательным и не иметь супер-ожиданий. Поначалу все к нам приходили в дорогих платьях, пиджаках, ожидая, что сейчас на сцену выйдет Руслан Белый, который будет их веселить. Сейчас мы уже в некотором смысле победили пензенского зрителя. Уже знают, что мы будем выходить в обычной одежде, не надевая лакированные туфли. Культура потребления стендапа в Пензе — это то, над чем мы сейчас работаем. Чтобы зритель понимал, как и где смеяться, что не надо стесняться своего смеха. В Пензе зритель очень скованный, он боится в какой-то момент быть осужденным со стороны других зрителей за смех над какой-то темой. Это неправильно, я это называю «комплекс маленького города».

— Как пишутся stand up-монологи?

— Материал пишется, как и любой развлекательный контент, иногда командой, иногда — в одиночку. Что касается меня, то я не командный игрок, я работаю только на и для себя. Пишу то, что касается меня. stand up — это самый честный жанр, потому что он — про жизнь. В этом его главная фишка, темы могут родиться прямо сейчас. Даже наше интервью может стать темой для моего следующего стендап-монолога.

— Много ли нужно импровизировать в жанре стендапа?

— Говорят, что жанр stand up тем и хорош, что подразумевает общение комика со зрителями через темы. У меня в 2016 году был такой случай: мы с ребятами приехали в Саранск, выступали в хорошем заведении. Я вышел на сцену читать свои шутки, и в какой-то момент что-то пошло не так: за одним столом сидели девушки, которые на каждую шутку что-то выкрикивали. В стендап-индустрии таких людей называют «крикун», или, по-английски, «хэклер».

Я понял, что сейчас основной материал уходит на задний план и начинается живая комедия в виде импровизации. Она важна, чтобы люди понимали, что ты — не просто робот, который вышел на сцену и три минуты читает шутки, а живой человек, который реагирует на происходящее здесь и сейчас. Так вышло и в случае с теми девушками. Я отбивал реплики шутками, и общение продолжалось на протяжении 15 минут. Было смешно, зал реагировал.

Самое главное — чтобы люди понимали, что ты не злой на сцене, что ты не просто пытаешься грубо ответить. Нужно выстроить такой диалог, чтобы зрители были на твоей стороне. Тогда все получается.

— На какие темы можно и нужно шутить, а какие совершенно не заходят? Есть для стендап-комиков какие-то табу?

— Есть, естественно, табуированные темы в юморе, которые не стоит затрагивать, такие как религия, войны, болезни, инвалиды и так далее. Точнее, можно на них покуситься, но комик должен обладать супермощным кредитом доверия. Есть большая пропасть между восприятием stand up на Западе и у нас. Пока у нас зарождался КВН, у них был стендап, который и позволил людям говорить на такие сложные темы.

Пензенский зритель, как и любой другой российский, не очень готов слушать какие-то серьезные темы, если и слушает, то в зале возможно напряжение, с которым справится не каждый комик, а только опытный телевизионный. Мне приходилось видеть живые выступления тех, кого мы видим по телевизору, того же Руслана Белого. И даже он, когда берет тяжелые темы рассказывает про политику, — максимальный отклик у людей находит именно в напряжении. Они слушают и боятся: что же он скажет дальше? Потому что на такие темы сложно пошутить хорошо.

Поэтому, в основном, все берут более легковесные темы, касающиеся личной жизни, различий между мужчинами и женщинами. Главное — они должны быть максимально жизненными, чтобы человек узнавал в них себя. На то существуют так называемые «комедия наблюдений» — это когда ты рассказываешь что-то очень узнаваемое.

— Много ли у нас стендап-комиков?

— В декабре мы с ребятами отметили первый день рождения объединения «Пенза Стендап». У нас есть костяк из четверых-пятерых людей, которые горят этим жанром. У нас есть свой менеджер-агент, который пытается продать наши выступления в другие города, занимается организацией местных мероприятий. И сейчас, конечно, нам сложновато впятером «окучить» весь город и постоянно выдавать новый материал, потому что нас знают, определенное количество людей ходят на наши выступления, и когда они приглашают своих друзей, то получается такая ситуация: друзья не слышали наш материал, а они уже слышали. И для нас это стимул писать больше, писать лучше.

Также, естественно, мы находимся в поиске новых людей, заинтересованных в стендап-комедии, потому что хорошо, когда есть команда и в ней есть разные образы, характеры. Это делает команду ярче и дает больше перспектив, возможностей заявить о себе. Даже выездные фестивали всероссийского уровня подразумевают общение именно объединений, которые есть в городах. В Питере существует два объединения, в каждом из которых — по 10 стендап-комиков, и они телевизионного формата. Хочется, конечно, стремиться к тому, чтобы школа пензенского стендапа росла и развивалась.

— Слышала о турнирах пензенских стендап-комиков. В каком формате они проходят, любой ли человек может попробовать свои силы в этом жанре?

— Stand up — пожалуй, самый демократичный жанр искусства развлекательного формата. У нас есть три вида мероприятий. Первое — «open mic». Это жанр, когда выступить может любой желающий. Это вечерняя тусовка, где мы проверяем свой новый материал. В то же время, нам ребята оставляют заявки о том, что хотят принять участие в «открытом микрофоне», попробовать себя.

Второй формат — «money mic». Это битва за определенную сумму денег. По результатам «открытого микрофона» я понимаю, что у меня есть хороший монолог на три минуты и есть шансы выиграть деньги. Смысл мероприятия — в том, чтобы показать, насколько конкурентным может быть твой материал. Поскольку это живое мероприятие, то победителя определяют по зрительским аплодисментам.

Есть третий формат — stand up -шоу. Это когда организуется полноценный концерт на полтора-два часа, где ты выступаешь с лучшим материалом, созданным за определенный период, скажем, за три месяца или за год. И «вишенкой на торте» является приглашенный именитый стендап-комик. К нам приезжали люди, доходившие до финала проекта «Открытый микрофон». Например, мы очень крепко дружим с Русланом Мухтаровым. Это один из главных организаторов стендап-

тусовок в Москве, участник нескольких сезонов «Открытого микрофона», победитель проекта «Рассмеши комика» (18+).

Благодаря фестивалям мы приобретаем таких знакомых и друзей, которые приезжают и за небольшие гонорары показывают очень высокий уровень. Поэтому у нас есть цель — выйти на постоянные стендап-концерты, выступать стабильно хотя бы раз в месяц.

— Как вы относитесь ко Дню смеха? Разыгрывали когда-нибудь своих родных и друзей?

— Что касается 1 апреля — честно говоря, наша тусовка относится спокойно к этой дате. Нет такого, чтобы мы надевали клоунские носы и говорили: «У тебя спина белая!» Такого нет. Мы знаем, что есть дата, которая позиционируется как День смеха. Нельзя назвать это нашим профессиональным праздником, ближе к тем, кто занимается юмором, — день рождения КВН. Если бы была такая дата, как день рождения стендапа в России, то, возможно, все, кто занимается этим жанром, отмечали бы его. Но 1 апреля — это больше отсыл к советскому времени, когда небольшая «петросянщина» присутствовала в шутках, на мой взгляд. Какие-то приколы, пранки могут быть, но я, если честно, не могу вспомнить, когда в последний раз кого-нибудь разыгрывал на 1 апреля.

— А вас?

администраторы рабочего сайта — выкладывают какую-то фейковую новость, выдавая ее за правду, и ты не знаешь, к чему придраться, потому что звучит очень правдоподобно. Например, объявляли о том, что между корпусами, где мы работаем, будут строить подземный переход. При этом еще добавляют убедительную фотографию с фотошопом, оформляют все таким образом, что ты начинаешь верить.

— А как вы относитесь к фейковым первоапрельским новостям в СМИ?

— Мне кажется, что иногда можно разбавить напряженную обстановку в стране милой шуткой. Не такой, которая разрывает все шаблоны, а более простой, которая касалась бы каждого. Мне кажется, это найдет отклик, причем приятный. Но нужно обязательно потом сказать, что это была шутка. Пенза вполне могла бы попробовать придумать такой инфоповод.

— Как думаете, почему важно время от времени давать себе возможность расслабиться и просто посмеяться над хорошими шутками, отдохнуть от проблем или позволить себе их высмеять?

— Мне кажется, самое сильное оружие против проблем — это юмор. А у него есть замечательные последствия в виде смеха и улыбки. Поэтому нужно обязательно уметь не просто высмеять проблемы, а найти в этом что-то благородное, смешное. Это сможет поднять настроение и вам, и окружающим людям.