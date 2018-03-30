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Российские депутаты не смогли договориться по поводу беби-боксов

30 марта в 09:25 330 просмотров
, где родители-отказники могут анонимно оставить новорожденных. Об этом сообщают «Известия».

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Госдуме не удалось выработать единую позицию по поводу беби-боксов, где родители-отказники могут анонимно оставить новорожденных. Об этом сообщают «Известия».

Поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», разрешающие регионам самостоятельно решать вопрос установки беби-боксов на базе государственных и муниципальных больниц, были внесены на рассмотрение в Госдуму в декабре.

Сейчас «окна жизни», как называют беби-боксы авторы инициативы, действуют в 16 субъектах РФ.

Комитет Госдумы по охране здоровья планировал рекомендовать к отклонению законопроект, разрешающий регионам размещать у себя беби-боксы, но заседание комитета пришлось перенести по просьбе авторов.

По мнению членов комитета Госдумы, термин «специализированное место для анонимного оставления новорожденного ребенка», который предложено использовать в законе, «неясный и двусмысленный», а создание подобных мест повлечет за собой недобросовестную правоприменительную практику.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-3232838/

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