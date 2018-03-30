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Мокшанец отправится в колонию за пьяное ДТП

30 марта в 09:31 396 просмотров
, который пьяным устроил аварию.

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В Пензенской области вступил в силу приговор в отношении 41-летнего жителя Мокшана, который пьяным устроил аварию.

По делу установлено, что мужчина, которого лишили прав за езду в пьяном виде, снова сел за руль автомобиля «ВАЗ-21099». Он ехал по улице Пензенской в рабочем поселке с превышением скорости, во время обгона машины не справился с управлением и врезался в железобетонную опору линии электропередач.

«В результате аварии пассажир его автомобиля получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

В результате суд назначил жителю Мокшана 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на три года.


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