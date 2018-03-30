Жители Зари попросили поддержки у мэра Пензы

Так, за поддержкой к мэру обратилась инициативная группа жителей микрорайона Заря-1

«Они договорились о проектировании сетей водоотведения от индивидуальных жилых домов своего микрорайона. Получены технические условия от ООО «Горводоканал», проектная документация разрабатывается на средства жителей. Проектом предполагается врезка в самотечную канализацию строящихся жилых домов для детей-сирот. Ориентировочный срок окончания проектирования — июль 2018 года», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Виктор Кувайцев уточнил ряд обстоятельств дела и сказал, что после получения положительного заключения они могут обратиться в управление ЖКХ города с заявлением о включении строительства вышеуказанной сети в программу «Чистая вода» на условиях софинансирования. Для оперативного решения вопроса градоначальник поручил начальнику управления Андрею Гришину взять его на контроль.

Всего на прием к главе администрации города пришло 12 человек. Обращения касались вопросов расселения из ветхого и аварийного жилья, ремонта крыш, благоустройства территорий и других.