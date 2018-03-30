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Российская сельхозпродукция заменит товары из США на китайском рынке

30 марта в 10:06 300 просмотров

Сельскохозяйственная продукция российского производства может вытеснить товары из США с китайского рынка.

С 31 марта Пекин намерен повысить ввозные пошлины на 128 наименований товаров из США в ответ на введение Вашингтоном заградительных тарифов на импорт стали и алюминия из Китая, России и ряда других стран, сообщают «Известия». Отмечается, что высокие шансы заменить американские товары в Китае имеет российская свинина, соевые бобы и вино.

«Всегда есть выбор, и он осуществляется в пользу тех, кто разговаривает с тобой как с партнером, когда есть надежность и взаимоуважение», —отметил президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, уточнив, что таким партнером для КНР традиционно является Россия.


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