Российская сельхозпродукция заменит товары из США на китайском рынке

С 31 марта Пекин намерен повысить ввозные пошлины на 128 наименований товаров из США в ответ на введение Вашингтоном заградительных тарифов на импорт стали и алюминия из Китая, России и ряда других стран, сообщают «Известия». Отмечается, что высокие шансы заменить американские товары в Китае имеет российская свинина, соевые бобы и вино.

«Всегда есть выбор, и он осуществляется в пользу тех, кто разговаривает с тобой как с партнером, когда есть надежность и взаимоуважение», —отметил президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, уточнив, что таким партнером для КНР традиционно является Россия.