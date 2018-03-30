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Симонов рассказал об изменении закона о защите обманутых дольщиков

30 марта в 10:34 316 просмотров

В закон в защиту интересов обманутых дольщиков планируют внести дополнения. Об этом рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов перед сессией в ЗакСобре 30 марта.

«С августа прошлого года правительство Пензенской области, по поручению губернатора Ивана Белозерцева, занимается решением вопроса дольщиков. Эта работа продолжается. В основу решения проблемы мы предложили выделение земельных участков. Поэтому сегодня на сессию мы выносим дополнения к закону. Так, вводится понятие «новый застройщик». Также мы допускаем, что земельные участки для решения проблемы в одном муниципальном образовании может предоставляться в другом муниципальном образовании», — рассказал Николай Симонов.

По мнению председателя регионального правительства, это не последнее добавление в закон для решения проблемы обманутых дольщиков, которых на сегодняшний день в Пензенской области — 1476 человек.

«Мы продолжаем совершенствовать законодательство. Цель — расширить возможности для скорейшего решения этой проблемы», — отметил он.


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