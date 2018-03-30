Пензенец заплатит штраф за поддельную справку

В Пензе осудили мужчину, который предъявил на работе поддельный больничный лист.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководитель отдела розничных продаж пивоваренного завода не выходил в течении недели на работу без уважительных причин.

Для того, чтобы скрыть факт прогулов мужчина нашел в интернете сайт с объявлением о продаже фиктивных листков нетрудоспособности, позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился о покупке поддельного больничного листа. Он сообщил необходимые для его изготовления сведения, в том числе свое место работы и нужный период нахождения на лечении.

Поддельный листок нетрудоспособности он купил за 3 000 рублей. Больничный лист подтверждал то, что сотрудник находился на амбулаторном лечении. Впоследствии мужчина предъявил подделку в отдел кадров компании.

В результате руководителю назначили штраф — 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

«Материалы уголовного дела в отношении неустановленного следствием лица, изготовившего и сбывшего заведомо поддельный документ, выделены в отдельное производство», — добавили в пресс-службе ведомства.